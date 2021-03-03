شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات يحاول اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات (TRMI) في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم المؤشر خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 27.67 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 2,945.83، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 3,099.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 2,945.83 ومستوى المقاومة 3,099.96.