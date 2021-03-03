شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة للاستثمار تسيطر عليه التداولات الجانبية – تحليل صباحي – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم طيبة للاستثمار (4090) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 0.25 نقطة، وذلك وسط سيطرة اتجاه جانبي على المدى القصير، ليحاول السهم اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والارتفاع من جديد، حيث نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 30.90 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.75 ومستوى المقاومة 30.90.