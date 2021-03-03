شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أمانة للتأمين (8310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على ذلك، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.76% بما يعادل -0.30 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتاه فرعي صاعد على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 39.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 44.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.90 ومستوى المقاومة 41.95.