شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق منخفضاً بنحو 2% بعد مكاسب قوية بالتزامن مع إعادة فتح متاجرها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها أمس الإثنين بحوالي 5.4% بالتزامن مع إعادة فتح كافة متاجرها بالولايات المتحدة.



وتعرض سهم "آبل" لخسائر اليوم في ظل الضغوط التي تعرض لها القطاع التكنولوجي، وهو ما دفع ناسداك" للإغلاق على تراجع.



كانت صانعة "آيفون" قد أعلنت يوم الإثنين إعادة فتح جميع متاجرها بالولايات المتحدة أمام الجمهور للمرة الأولى منذ شهر مارس/آذار عام 2020.



وأوضحت "آبل" في بيان رسمي أن كافة فروعها في أمريكا البالغ عددها 270 فرعا أصبحت مفتوحة بشكل عادي أمام الزبائن بفتح فروع ولاية تكساس يوم الإثنين.



يعني ذلك تخفيف القيود التي حالت دون فتح فروع "آبل" في أمريكا والتوسع في توزيع الكثير من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مما يبشر بالسيطرة على الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 2.1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 125.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 128.7 دولار وأقل سعر عند 125 دولارا.