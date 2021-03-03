شكرا لقرائتكم خبر عن "ليفت" تسجل أفضل أسبوع لأعمالها في عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "ليفت" لخدمات مشاركة الركوب أن الأسبوع الأخير من شهر فبراير/شباط كان يعد الأفضل لأنشطتها منذ نحو عام، أي عند تفشي فيروس كورونا.



وأضافت "ليفت" أن توقعاتها بمزيد من التعافي في أنشطتها سيخفض من الخسائر في الربع السنوي الأول من عام 2021.



وذكرت الشركة أن متوسط الرحلات اليومية لديها ارتفع بنسبة 5.4$ في الشهر الماضي مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني.



وعن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، تتوقع "ليقت" تسجيل خسائر بحوالي 135 مليون دولار، وهو ما يعد خفضا للتوقعات السابقة بتسجيل خسائر تتراوح بين 145 مليون و150 مليون دولار في نفس الفترة.



وسوف تعلن الشركة عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الأول من العام الجاري في الأيام الأولى من شهر مايو/أيار القادم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "ليفت" بنسبة 0.5% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 57 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 58.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 56.7 دولار.