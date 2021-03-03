شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض متأثرة بخسائر قطاعي التكنولوجيا والطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات يوم الثلاثاء بضغط من الخسائر التي تعرض لها قطاعا التكنولوجيا والطاقة.



وتنتظر الأسواق تصويت مجلس الشيوخ على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي، وذلك بعد الموافقة عليها من مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع.



كانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة قد كشفت عن اعتماد لقاح "جونسون أند جونسون" في الوقاية من فيروس كورونا مشيرة إلى أن اللقاح سيعطى على جرعة واحدة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.5% أو ما يعادل 89 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 59.57 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 1.5% أو ما يعادل 99 سنتا وأغلقت عند 62.7 دولار للبرميل، وسجل الخام اعلى سعر عند 64.1 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.



وفي ختام التداولات، هبط "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 144 نقطة) إلى 31391 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31623 نقطة وأقل مستوى عند 31377 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 230 نقطة) إلى 13358 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13601 نقطة وأقل مستوى عند 13352 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 3870 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3906 نقاط وأقل مستوى عند 3868 نقطة.