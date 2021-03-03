شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع بأكثر من 1% بعد مشتريات فنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومشتريات فنية دفعة السلع الزراعية نحو الارتفاع من أدنى مستوى لها منذ الحادي عشر من فبراير/شباط.



كانت عقود الذرة تسليم مايو/أيار قد انخفضت أدنى نطاق بولينجر لأجل 20 يوما للمرة الأولى منذ السابع من ديسمبر/كانون الأول.



من جانبها، ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن شركات محلية خاصة باعت 175 ألف طن من الذرة إلى اليابان، كما اشترت شركات تايوانية نحو 65 ألف طن من الذرة لإطعامها للحيوانات وحصلت عليها من الأرجنتين.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.1% وأغلقت جلسة الثلاثاء عند 5.45 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.48 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.31 دولار.