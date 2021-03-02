شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي بدعم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ووافق مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع على خطة التحفيز المالي المقترحة من جانب إدارة الرئيس "جو بايدن" بضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد، لكن لا تزال هناك حاجة لتصويت مجلس الشيوخ من أجل تطبيق الخطة.



كانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة قد كشفت عن اعتماد لقاح "جونسون أند جونسون" في الوقاية من فيروس كورونا مشيرة إلى أن اللقاح سيعطى على جرعة واحدة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.8% أو ما يعادل 20 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.879 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.985 دولار وأقل سعر عند 25.730 دولار.