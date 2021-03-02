شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر إيجابياً عقب صدور بيانات البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع استمرار متابعة الأسواق لحركة الدولار، وعقب صدور بيانات اقتصادية.



وكشفت بيانات حكومية أن معدل البطالة في اليابان استقر عند 2.9% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاعه عند 3%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع الأساس النقدي في اليابان بنسبة 19.6% في فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 20.1%، فيما انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 4.8%، وهو ما تجاوز توقعات بانخفاض نسبته 2%.



هذا، وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في وقت سابق هذا الأسبوع على خطة التحفيز المالي المقترحة من جانب إدارة الرئيس "جو بايدن" بضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد.



وينتظر المستثمرون تصويت مجلس الشيوخ على الخطة المقترحة من أجل تطبيقها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني على نحو سلبي بحلول الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش عند 106.7، وسجل أعلى سعر عند 106.9 وأقل سعر عند 106.6.