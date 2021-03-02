شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع تزامنا مع انخفاض الدولار وأسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والضغوط على أسواق الأسهم.



ووافق مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع على خطة التحفيز المالي المقترحة من جانب إدارة الرئيس "جو بايدن" بضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد، لكن لا تزال هناك حاجة لتصويت مجلس الشيوخ من أجل تطبيق الخطة.



وكشفت السلطات الصحية في الولايات المتحدة عن اعتماد لقاح "جونسون أند جونسون" في الوقاية من فيروس كورونا مشيرة إلى أن اللقاح سيعطى على جرعة واحدة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.6% أو ما يعادل 10.6 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1733.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1737.2 دولار وأقل سعر عند 1704.6 دولار.