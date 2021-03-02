شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يصادق على تعيين ريموندو لوزارة التجارة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 84 صوتا ضد 15 صوتا، الثلاثاء على تعيين جينا ريموندو حاكمة ولاية رود آيلاند لرئاسة وزارة التجارة. وستشرف ريموندو، هي ديمقراطية رشحها الرئيس جو باين للمنصب، على وزارة التجارة الأمريكية ومكاتبها التي يعمل بها حوالي 46 ألف موظف. وأثناء جلسات الاستماع لإقرارها تعيينها، تعهدت بحماية شبكات الاتصالات الأمريكية من الشركات الصينية. لكنها رفضت التعهد بالإبقاء على شركة هواوي تكنولوجيز، عملاق معدات الاتصالات الصيني، في قائمة أمريكية سوداء تستهدف أفرادا وشركات أجنبية. (رويترز)