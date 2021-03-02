شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاك روك» تدعم الأسهم بعد اضطراب في سوق السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تزال بلاك روك أكبر مدير أصول في العالم تدعم الأسهم بعد اضطراب بالسوق في الآونة الأخيرة نجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض في سوق السندات العالمية.

شهدت الأسهم العالمية انخفاضين أسبوعيين كبيرين منذ أواخر يناير، إذ تسببت رهانات على انتعاش قوي للاقتصاد العالمي بعد كوفيد في ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، المحرك الرئيسي لتكاليف الاقتراض، بنحو 50 بالمئة.

وقال اقتصاديو معهد الاستثمار التابع لبلاك روك إنهم لا يزالون يعتقدون أن الأسهم وأصول المخاطرة ستتدعم على مدار ستة إلى 12 شهرا مقبلة بفعل توقعات بإبقاء البنوك المركزية الكبرى في العالم على عوائد السندات عند قيم منخفضة. (رويترز)