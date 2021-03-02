شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» ترى آفاق إيجابية للنفط ولكن الجائحة لا تزال خطرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة ترى أن آفاق سوق النفط إيجابية بشكل عام، وإن الضبابية التي سادت العام الماضي تواصل الانحسار.

ونُقل عن باركيندو قوله على تويتر الثلاثاء «هذا تحول كبير مما كان عليه الوضع قبل عام.»

وأضاف أن التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي ومتانة الطلب في آسيا عاملان مشجعان.

وتحدث باركيندو قبيل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وتراجع اللجنة التوازنات بين العرض والطلب في سوق النفط وأيضا امتثال أعضاء المجموعة للتخفيضات المتفق عليها.

وقال مندوب في أوبك «يبدو الأمر جيدا وصحيا»، في إشارة إلى أحدث موازنة بين العرض والطلب لعام 2021.

وأضاف قائلا «لكن لا تزال هناك بعض الأفكار لتوخي الحذر.»

من جانبه، قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء إن سوق النفط العالمية تستعيد التوازن بعد أن قوبل انهيار في الطلب بفعل جائحة كوفيد-19 بقيود على الإنتاج من جانب المنتجين في المنظمة.

وقال رئيس أوبك ديامانتينو أزيفيدو لرويترز في مقابلة «أسعار الخام مستقرة نسبيا... نرى قدرا من التوازن بين الطلب والعرض. لكن بسبب وضع الجائحة الذي يمر به العالم ومع وصول موجات جديدة، قد نشهد وضعا يقل فيه الطلب نتيجة إجراءات العزل. سيرتفع الطلب بالتأكيد مع تطعيم سكان العالم باللقاحات المضادة لكوفيد-19».

وتجتمع أوبك ومصدرون رئيسيون آخرون مثل روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، اليوم ومن المتوقع أن يناقشوا السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا إلى السوق لمجاراة الطلب الذي من المرجح أن يعاود الارتفاع في وقت لاحق هذا العام مع تسارع وتيرة برامج اللقاحات.

لكن أزيفيدو، وهو وزير الموارد المعدنية والبترول في أنجولا ويشغل الرئاسة الدورية لأوبك، حذر من أن أي تفاقم للجائحة قد يدفع المنتجين إلى تقليص الإنتاج.

وقال «مستويات الإنتاج التي كانت مرغوبة في وقت التعديل الأحدث قد تتأثر سلبا بطبيعة الحال بسبب... جائحة كوفيد-19 وسلالاتها». (رويترز)