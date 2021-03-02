شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف دبي» تؤيد حبس عاطل سرق سائقاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أيدت محكمة الاستئناف بدبي حبس عاطل عربي عاما والإبعاد عن الدولة بعد قضاء محكوميته، كما رفعت الغرامة عليه إلى 1800 درهماً بدلاً من480، لإدانته بسرقة هاتف ومبلغ مالي من سائق مركبة أجرة. تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر الماضي أثناء توصيل المجني عليه للمدان حيث قام الأخير بتهديده بسكين كانت بحوزته وسرق هاتفه و310 دراهم تعود لمؤسسة مواصلات الشارقة، وحسب إفادة المجني عليه في أوراق القضية فإنه طلب منه توصيله إلى منطقة البراحة في دبي وعند وصوله إلى المكان المحدد أشهر المدان سكيناً كانت بحوزته ووضعها على عنق المجني عليه وطلب منه تسليمه ما لديه من أموال وهاتفه المحمول، وذكر المجني عليه أنه سلمه 420 درهم كانت بحوزته ثم فرَّ هارباً وحاول اللحاق به فسقط هاتفه لكن المُدان استولى عليه وواصل هروبه، فاستغاث بأحد المارة الذي حاول الإمساك بالمُدان لكن الأخير اعتدى عليه بالسكين. تم إبلاغ الشرطة وتمكنت من القبض عليه في محطة المترو وبيده السكين، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة الذي فتح تحقيقاً في الواقعة وأحاله إلى النيابة، التي قدمته بدورها إلى المحاكمة.