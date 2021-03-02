شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: أحمد البلوشي من رعيل مخلص رافق الشيخ زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خالص التعازي لأسرة المغفور له بإذن الله أحمد محمود البلوشي، واعتبر سموه الفقيد من الرعيل الأول المخلصين الذين رافقوا المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشهدوا مراحل تأسيس وبناء الدولة.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «رحم الله أحمد محمود البلوشي من الرعيل الأول المخلصين الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد وكان شاهداً على مراحل البناء والتأسيس.. مسيرة عامرة بالعمل والعطاء في خدمة وطنه.. خالص تعازينا إلى أبنائه وعائلته سائلين المولى تعالى له الرحمة والمغفرة».