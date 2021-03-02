شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 2-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 2-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.447 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهماً لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بي انفستمنتس القابضة، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، عبر المحيطات للسياحة، جلاكسو سميثكلاين، جولدن تكس للأصواف، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المهندس للتأمين، الدلتا للسكر، القاهرة للخدمات التعليمية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مينا للاستثمار السياحي والعقاري.

إيقاف تداول 22 شركة

البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.447 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 624.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.8 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.06%، والعرب على 6.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.33%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 146.2 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 152.7 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، 907.1 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4389 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2293 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3326 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1433 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 70 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 150 ألف سهم.

سيدي كرير

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، ويتضمن جدول أعماله الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة وعرض جدول الأعمال واقتراح توزيع الأرباح، والنظر في العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها والانضمام لمستثمري شركة البحر الأحمر بنسبة 5%.

طلعت مصطفى

أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

أسهم الخزينة

أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، جى بى اوتو، بيع عدد 1.76 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين، فى السوق المفتوح، من إجمالى عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 5.5 مليون سهم للأولى، وبيع الثانية 1.1 مليون سهم.

أعلنت شركتا الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة على بيع إجمالى أسهم الخزينة المملوكة للشركتين 60.2 مليون سهم، 9.5 مليون سهم من أسهم الشركتين، ويتم بيع الكميات الأقدم فى الشراء أولاً ثم التى تليها في تاريخ الشراء وهكذا.

مصر للمقاصة

أعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتم تسوية (استرداد) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الاثنين ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.49 مليون وثيقة بدلاً من 3.5 مليون وثيقة.