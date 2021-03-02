بحث التعاون بين قطاعي الإسكان والصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل مع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون الإسكان المهندس عبدالله البدير، خلال اجتماع عقده الجانبان في مركز سكني الشامل بالرياض، تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم قطاعي الإسكان والصناعة، كما استعرض الاجتماع جهود برنامج سكني في توفير الحلول السكنية للأسر السعودية، إضافة إلى الخدمات المقدمة في مركز سكني الشامل على مستوى فروعه بالرياض وجدة والخبر لتسهيل تملك الأسر منازلها عبر خيارات سكنية تتناسب مع مختلف الرغبات والقدرات، وأبرز القنوات الرقمية مثل تطبيق وموقع (سكني).

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال، ووكيل الوزارة للمنتجات السكنية مروان زواوي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي.

وأثنى الزامل خلال زيارته المركز على ما يقدمه من خدمات متنوعة وما يتيحه من خيارات وحلول سكنية لتمكين الأسر السعودية من التملك، مشيدا بالجهود المبذولة من القائمين على المركز لخدمة المواطنين وإتاحة مختلف الخدمات أمامهم ضمن شراكة فاعلة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري.

واطلع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية على جهود برنامج (سكني) ومنظومة الإسكان وما يقدمه من خدمات وحلول سكنية، منوها إلى مستوى التنظيم داخل المركز واحترافية مقدمي الخدمات وتكامل المشاريع المطروحة وتكامل كافة الأطراف ذات العلاقة تحت سقف واحد.

ويتيح مركز سكني الشامل جميع خيارات وحلول التملك، وتضم الجهات ذات العلاقة من مطورين وممولين وغيرهم، لتسهيل رحلة التملك وتمكين الأسر من اتخاذ قراراتهم بالاستفادة من الحلول والخيارات السكنية ضمن برنامج (سكني) من خلال الاطلاع على المشروعات السكنية والاستفادة من خدمتي المستشار العقاري والتصاميم الهندسية وغيرها، إضافة إلى المبادرات الإسكانية، مثل (تحفيز تقنية البناء، وفرز الوحدات، والبناء المستدام، وإيجار، وملاك).

ويستعرض مركز سكني الشامل بالرياض جميع المشاريع المطروحة البالغ عددها 23 مشروعا توفر أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس وشقق غالبيتها ضمن ضاحية الجوان التي تمتد على مساحة تتجاوز 10 ملايين م2 وتضم 12 مشروعا سكنيا تستوعب 100 ألف نسمة.