إحالة اشتباه في مخالفة رئيس وأعضاء بمجلس إدارة «ثمار» إلى النيابة

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كما تضمن القرار إحالة الاشتباهين في شأن مخالفة العضو المنتدب في الشركة لمسؤوليته عن ما تضمنه الإعلان المنشور في الموقع الالكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) في31 مارس 2015 المتعلق بإتمام إجراءات بيع حصة في إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك لاستعماله أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.
وقالت الهيئة «إن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية».
وأضافت «إنه سبق أن صدر قرار المجلس القاضي بفرض غرامات مالية بإجمالي مقداره 600 ألف ريال على كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمدير المالي في الشركة؛ لثبوت عدم تقديمهم لممثلي الهيئة كل المعلومات والإيضاحات التي تتطلبها أعمال التفتيش على الشركة مما أدى إلى إعاقة ممثلي الهيئة من الاطلاع على أوراق للشركة، ومستنداتها وحساباتها ووثائقها اللازمة».
ودعت الهيئة جميع مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بواجبات مجلس الإدارة واختصاصاته النظامية، مؤكدة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.
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