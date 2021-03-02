شكرا لقرائتكم خبر إحالة اشتباه في مخالفة رئيس وأعضاء بمجلس إدارة «ثمار» إلى النيابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس هيئة السوق المالية إحالة الاشتباه في مخالفة رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) خلال دورة المجلس من يناير 2014 وحتى مارس 2017، إلى النيابة العامة؛ لمسؤولية كل منهم عن اعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 المنشورة في الموقع الالكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) في21 أبريل 2015، والقوائم المالية السنوية للشركة للفترة المنتهية في31 ديسمير 2015 المنشورة في الموقع الالكتروني لشركة (تداول) في 16 مارس 2016، المتضمنة معلومات مضللة أدت إلى التأثير على قيمة الورقة المالية، مما أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن الورقة المالية.

كما تضمن القرار إحالة الاشتباهين في شأن مخالفة العضو المنتدب في الشركة لمسؤوليته عن ما تضمنه الإعلان المنشور في الموقع الالكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) في31 مارس 2015 المتعلق بإتمام إجراءات بيع حصة في إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك لاستعماله أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.

وقالت الهيئة «إن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية».

وأضافت «إنه سبق أن صدر قرار المجلس القاضي بفرض غرامات مالية بإجمالي مقداره 600 ألف ريال على كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمدير المالي في الشركة؛ لثبوت عدم تقديمهم لممثلي الهيئة كل المعلومات والإيضاحات التي تتطلبها أعمال التفتيش على الشركة مما أدى إلى إعاقة ممثلي الهيئة من الاطلاع على أوراق للشركة، ومستنداتها وحساباتها ووثائقها اللازمة».

ودعت الهيئة جميع مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بواجبات مجلس الإدارة واختصاصاته النظامية، مؤكدة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.