وزير الموارد

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استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من الوزير قبل أن يستعرض وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل واستراتيجية سوق العمل، ثم نوقشت بعض المواضيع المقيدة ضمن أجندة اللقاء، ومن أبرزها: التشريعات والأنظمة المتعلقة بالقطاع التجاري، استراتيجية التوطين، تحسين العلاقة التعاقدية، التحديات التي تواجه القطاع التجاري.
واختتم اللقاء بنقاش مفتوح مع الوزير، قدم من خلاله الحاضرون مجموعة من الأفكار والمقترحات لمعالجة التحديات والإسهام في تطوير القطاع.
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