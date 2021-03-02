شكرا لقرائتكم خبر توثيق 500 ألف عقد عمل عبر منصة «مدد» منذ أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سطام الحربي، أن عدد العقود التي تم توثيقها عبر منصة (مدد) بلغ أكثر من 500 ألف عقد، وذلك منذ إطلاق المنصة في أكتوبر الماضي.

وقال الحربي خلال ورشة عمل للتعريف ببرنامج (توثيق العقود من خلال منصة مدد) نظمتها لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، «إن عقد الورشة يأتي في إطار التشاركية مع الغرفة بغرض تعريف أصحاب العمل ببرنامج توثيق العقود وكيفية الاستفادة مما يوفره من معلومات والأهداف المرجوة منه، منوها بتجاوب الكثير من المنشآت مع البرنامج».

وأوضح أن خدمة توثيق العقود من خلال منصة مدد، تعد إحدى مبادرات الوزارة المهمة، حيث إنها تهدف إلى رفع تنافسية سوق العمل وجعله جاذبا من خلال تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل إضافة إلى الإسهام في إنفاذ سياسة توطين الوظائف والحد من عمل العمالة الوافدة لدى الغير أو حسابهم الخاص.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على عدد من التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت فيما يختص بتوثيق العقود عبر منصة مدد، إضافة إلى التعريف بآلية التسجيل في المنصة، مؤكدا أن تنظيمها يأتي امتدادا لدور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعريف قطاع أصحاب الأعمال بما تطلقه من مبادرات لزيادة تنافسية سوق العمل.

واستعرضت الورشة عددا من التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في بعض الجوانب المتعلقة بإجراءات توثيق العقد عبر المنصة.

وناقشت الورشة التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت فيما يختص بتوثيق العقود عبر المنصة وآلية رفعها وإجراءات وضع العمالة وكيفية معالجة اختلاف البيانات وطريقة التعامل مع الاشتراطات الإضافية في العقد وعملية تطابق الرواتب مع برنامج الأجور، إضافة إلى عدد من القضايا الفنية الأخرى.