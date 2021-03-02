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وتناقش الجلسة عددا من المحاور المتمثلة بمعرفة التحديات والعوائق التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، واكتشاف سبل مواجهتها، وتأثير فايروس كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد، والجودة في إدارة سلاسل الإمداد، بالإضافة لمستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.
وستتضمن فعاليات الجلسة عرضا من الشريك المعرفي للجلسة شركة معهد ماكينزي حول مدى تأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد، وأبرز السبل الفعالة لمواجهتها والفرص المستقبلية للقطاع.
وفي ختام الجلسة، سيتم استعراض التجارب الناجحة في القطاع الخاص.
يذكر أن ديوانية المعرفة هي أحد برامج مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) التي تهدف إلى رفع الوعي بأبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية، وتعزيز الإثراء المعرفي.
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