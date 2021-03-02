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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز التواصل والمعرفة المالية ينظم اليوم الجلسة الرابعة (الافتراضية) من ديوانية المعرفة تحت عنوانِ (إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، الفرص المستقبلية والمكاسب في ظل جائحة كورونا )، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص.

وتناقش الجلسة عددا من المحاور المتمثلة بمعرفة التحديات والعوائق التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، واكتشاف سبل مواجهتها، وتأثير فايروس كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد، والجودة في إدارة سلاسل الإمداد، بالإضافة لمستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

وستتضمن فعاليات الجلسة عرضا من الشريك المعرفي للجلسة شركة معهد ماكينزي حول مدى تأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد، وأبرز السبل الفعالة لمواجهتها والفرص المستقبلية للقطاع.

وفي ختام الجلسة، سيتم استعراض التجارب الناجحة في القطاع الخاص.

يذكر أن ديوانية المعرفة هي أحد برامج مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) التي تهدف إلى رفع الوعي بأبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية، وتعزيز الإثراء المعرفي.