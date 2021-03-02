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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت جمعية المراجعين الداخليين عبر الاتصال المرئي جمعيتها العمومية لعام 2021، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام العنقري، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار العنقري خلال الاجتماع إلى اهتمام الحكومة الرشيدة بمهنة المراجعة الداخلية لدورها الفاعل ومساهمتها في المنظومة الرقابية للقطاعين الحكومي والخاص.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله الشبيلي جدول الأعمال الذي اشتمل على إقرار القوائم المالية لعام 2018، والموافقة على النظام الداخلي واللائحة المالية واللائحة الإدارية، وتعيين محاسب قانوني للجمعية للفترات 2019 و2020 و2021م، بالإضافة إلى الموافقة على الخطة الاستراتيجية 2021-2025.

وجرى عرض موجز لحوكمة الجمعية تضمنت النظام الداخلي واللوائح المالية واللوائح الإدارية، بالإضافة إلى موجز عن الخطة الاستراتيجية للجمعية.

يذكر أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة، لتعزيز وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت ومواكبة للتطورات التي تشهدها المملكة.