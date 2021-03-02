شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتقدم إلى المركز 22 عالمياً في عدد المليارديرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً والـ 22 عالمياً من حيث عدد المليارديرات في عام 2021، متقدمةً مركزاً واحداً عن العام 2020، إذ تعتبر موطناً لـ 20 مليارديراً، متفوقةً بذلك على الدنمارك والنمسا وموناكو والنرويج وهولندا، وذلك وفقاً لأحدث قائمة للأثرياء والصادرة عن معهد هورون للأبحاث الصيني.

الدول الخمس الأوائل:

الصين : 1058 مليارديراً

أمريكا : 696 مليارديراً

الهند : 177 مليارديراً

ألمانيا : 141 مليارديراً

المملكة المتحدة: 134 مليارديراً

وأطاحت الصين بالولايات المتحدة، لتصبح أكبر موطن للمليارديرات في العالم، إذ أضافت العام الماضي 259 مليارديراً ليبلغ عددهم الإجمالي في البلاد 1058 مليارديراً بثروة مجتمعة تبلغ 4.5 تريليون دولار، بارتفاع قدره 73% من العام الماضي. وقال معهد هورون إن الفضل في ذلك يعود إلى موجة الاكتتابات العامة الجديدة وازدهار الاقتصاد الرقمي على مدار العام الماضي، بالرغم من جائحة فيروس «كوفيد-19».

وحلّت الولايات المتحدة في المركز الثاني، حيث أضافت 70 مليارديراً، ليصل عددهم الإجمالي إلى 696 مليارديراً، تلتها الهند في المركز الثالث التي زاد عدد الأثرياء فيها بواقع 40 مليارديراً إلى 177 مليارديراً، ثم ألمانيا في المركز الرابع بإجمالي 141 مليارديراً، والمملكة المتحدة في المركز الخامس بـ 134 مليارديراً.

412 مليارديراً جديداً في العام 2020 ليرتفع الإجمالي إلى 3228 مليارديراً

وبالنسبة للمدن، حافظت بكين على مركزها الأول من حيث عدد المليارديرات الذين يقطنون فيها بـ 145، تلتها شانغهاي في المركز الثاني بـ113 مليارديراً، ونيويورك في المركز الثالث بـ 112 مليارديراً.

وأضاف العالم العام الماضي 412 مليارديراً، أي بواقع 8 مليارديرات جدد في الأسبوع، ليصل عددهم الإجمالي لرقم قياسي جديد عند 3228 مليارديراً. وعلى الرغم من جائحة كورونا، ارتفع إجمالي ثروات المليارديرات بواقع 3.5 تريليون دولار أو 32% إلى 14.7 تريليون دولار.

واعتبرت آسيا موطناً لـ 51% من مليارديرات العالم مستحوذةً على 45% من الثروات، مقارنة بـ 24% لأمريكا الشمالية من حيث العدد و33% من حيث الثروات.

ويعد أيلون ماسك أغنى رجل في العالم وفقاً للقائمة بثروة تبلغ قيمتها 197 مليار دولار، بعد أن ارتفع سهم شركة «تيسلا» بنسبة 622% العام الماضي، يليه في المرتبة الثانية جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون»، بـ 189 مليار دولار، حيث شهدت ثروته نمواً بنسبة 35% على أساس سنوي، في حين حلّ برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في أم أتش» للسلع الفاخرة، في المركز الثالث بثروة تقدر بـ 114 مليار دولار، ثم بيل جيتس، المؤسس المشارك في «مايكروسوفت» في المركز الرابع بـ 110 مليارات دولار، ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعية «فيسبوك»، بثروة تبلغ قيمتها 101 مليار دولار.