شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مليون دولار صفقات الشركات البرازيلية في جلفود 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وكالة ترويج التجارة والاستثمار للحكومة البرازيلية «أبيكس -برازيل»، أن الشركات البرازيلية عقدت صفقات تجارية بقيمة إجمالية بلغت 33.2 مليون دولار خلال مشاركتها في معرض جلفود 2021 الذي اختتم مؤخراً في دبي. وشاركت حوالي 50 شركة برازيلية في معرض جلفود 2021، أضخم معرض متخصص بصناعة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط. وقال «سيرجيو سيغوفيا»، رئيس وكالة «أبيكس -برازيل»: «لاحظت الشركات البرازيلية التي تواجدت في جلفود 2021 انخفاضاً في تدفق الزوار نتيجة القيود المفروضة على الحركة ودخول المعرض في إطار الإجراءات المفروضة لاحتواء الوباء، لكن هذا الأمر لم يؤثر سلباً في الجانب التجاري. فقد حققت الشركات البرازيلية نجاحاً كبيراً في المعرض من خلال تنويع أسواقها في المنطقة وكسب مزيد من المشترين». وأضاف «سيغوفيا»: «إن إقامة معرض جلفود بشكل حضوري يمثل خطوة جريئة لاستئناف الفعاليات التجارية الدولية الكبرى، ويتيح تنظيمه في دبي إمكانية التواصل مع شركاء تجاريين جدد. حيث تتمتع دبي بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وهي مركز لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين مختلف أنحاء العالم». وأشار «سيغوفيا» إلى أن «جلفود قدم وجهات نظر متعددة لرجال الأعمال البرازيليين حول استئناف قائمة المعارض الدولية، وتجسدت أهمية المعرض في تأكيد الثقة الكبيرة التي يوليها العالم لدولة البرازيل فيما يتعلق بأمنه الغذائي، في ظل ظروف الوباء الحالية، وهو ما يسلط الضوء على الدور البارز للبرازيل في خضم الجائحة». وقالت وكالة «أبيكس - برازيل» إن التنويع التدريجي لاقتصاد الإمارات ساعد أيضاً على نمو الأعمال بسلاسة، مع تقليل تأثرها بتقلبات أسعار النفط بالمقارنة مع بلدان خليجية أخرى، ما يمنح المزيد من الأمان للشركات البرازيلية المتخصصة بالتصدير والتجارة لاتخاذ الإمارات مقراً لأنشطتها.