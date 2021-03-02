صناديق مدخرات الموظفين في «دبي المالي العالمي» تجمع 466 مليوناً

دبي: ”الخليج 365”

بعد عام واحد من إطلاقها الأوّلي، حظيت «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل»، التابعة لـ«مركز دبي المالي العالمي» بالنجاح، وذلك مع وجود أكثر من 127 مليون دولار (466 مليون درهمّ) في الأصول الخاضعة للإدارة اعتباراً من 1 فبراير 2021، الأمر الذي يشجّع ويسهّل اتّباع نهج جديد للمدخرات في مكان العمل.

وأطلقت الخطة في فبراير العام الماضي لموظفي «مركز دبي المالي العالمي»، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، حيث عملت الخطة على تقديم منافع تدريجية لنهاية الخدمة، وأعادت هيكلة خطة مزايا الموظفين المحدّدة مسبقاً، لتصبح خطّة مموّلة ومدارة باحتراف. وتوفّر الخطة الادخار الطوعي الذي يساعد الموظفين العاملين في المركز على زيادة مدخراتهم.

وخلال عام واحد فقط، التحق 19,182 موظفاً يمثلون 1,187 صاحب عمل في «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل». واختار عدد كبير من بين هؤلاء الموظفين تقديم مساهمات طوعية إضافية تقتطع من رواتبهم، الأمر الذي يدلّ على الثقة في خطة الادخار المتوسطة إلى طويلة الأجل، والتي تخول الموظفين التخطيط لمستقبلهم المالي خاصة مرحلة التقاعد.

ويعتبر برنامج ادخار الموظفين في مكان العمل دليلاً على مكانة «دبي المالي» كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة، يساعد الشركات على جذب المواهب ذات المستوى العالمي والاحتفاظ بها، وذلك تماشياً مع الأجندة الوطنية للدولة وخطة دبي 2021. وتم إنشاء «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» كصندوق استئماني رئيسي تحكمه «إكويم»، فيما تعمل «زيوريخ وركبليس سولوشنز (ميدل ايست) ليمتد» كمسؤول عن الخطة، وتعمل «ميرسر» كمستشار استثمار.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لـ«سلطة مركز دبي المالي العالمي»: «يفخر مركز دبي المالي العالمي بتقديم أول خطة ادخار للموظفين من نوعها في المنطقة، كما نسعد بمستوى الإقبال الشديد من الشركات والموظفين عليها. إن تقديم المركز خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، واحدة من العديد من المبادرات التي تبناها للمساهمة في خطة دبي 2021 لجعل الإمارة مركزاً للاقتصاد العالمي ومكاناً مفضلاً للعمل والحياة. بالإضافة لتزويد المساهمين بالشفافية والأمان لمدخراتهم، تؤكد خطة الادخار مكانة مركز دبي المالي العالمي وريادته كمركز رئيس للأعمال يجذب أفضل المواهب التي تساهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي».

وقالت كلاوديا مالدونادو المستشار الرئيسي في «ميرسر»: «نهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار من خلال هذه الخطة التي تدعم مشاركة الموظفين وتقدّم خيارات مرنة لتلبية متطلبات الموظفين الأفراد وأهدافهم الادخارية. وفي ما يتعلق بأصحاب العمل، فإنها توفّر عرضًا مقنعًا لهم كي يجذبوا أفضل المواهب ويحتفظوا بها، حيث توفر «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل «للموظفين المزايا الآمنة، إلى جانب كونها منصة فعّالة والأفضل في فئتها وتمكّنهم من زيادة مدخراتهم».

من جهتها، قالت رينا فيفيك، الرئيس التنفيذي لشركة «زيوريخ وركبليس سولوشنز (ميدل ايست) ليمتد»: «لقد نجح برنامج «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» الذي صمّم لتلبية المتطلبات الفريدة لهذه المنطقة، في تحويل المسؤولية غير المموّلة إلى فائدة مضمونة ومعترف بها. ويعود نجاح المبادرة إلى حدّ كبير إلى بساطة الخطة والتمكين الرقمي الذي تتضمّنه، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل العبء الإداري على أصحاب العمل ويمكّن الأعضاء من تأمين مستقبلهم المالي. من ناحية أخرى، يشير العدد المتزايد من الموظفين الذين يقدمون مساهمات طوعية في الخطة إلى الأثر الإيجابي الذي أحدثته «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» التابعة لمركز دبي المالي العالمي لناحية تشجيع المدخرات المنتظمة».

بدوره، قال كريس كاين، مدير خدمات العملاء لمنطقة الشرق الأوسط في «إكويم»: «تهدف «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» التابعة لمركز دبي المالي العالمي إلى معالجة مشكلة رئيسية متعلقة بنظام مزايا نهاية الخدمة في الشرق الأوسط. ولا تلزم الخطة أصحاب العمل بتمويل التزاماتهم المتعلقة بمزايا نهاية الخدمة خارجيًا. لذا، تميل معظم الشركات إلى سداد مدفوعات مزايا نهاية الخدمة من التدفقات النقدية للشركة، ممّا يعني أن الموظفين ليسوا محميّين ضد إفلاس صاحب العمل. لقد عالجت»خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل«هذه المشكلة، وكجزء من المخطط، بمجرد دفع الأموال نيابة عن الموظفين، يكون المبلغ محميًا، ولا تكون هناك أية مسؤولية على صاحب العمل، ويعدّ هذا الحلّ أكثر أمانًا بالنسبة للموظفين».

يمكن لأعضاء «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» التابعة لـ«مركز دبي المالي العالمي» اتخاذ قرار بشأن خيار الاستثمار الذي يلبي متطلباتهم الشخصية على أفضل نحو ممكن، مع توفر خمس خيارات مختلفة مصنّفة حسب المخاطر وخيار متوافق مع الشريعة الإسلامية. واعتبارًا من نهاية يناير 2021، بقيت غالبية أصول الخطة مستثمرة في صندوق النمو المنخفض/ المتوسط ​، وهو الصندوق الافتراضي التابع للخطة. وتقسّم حوالي 20% من الأصول عبر خيارات صناديق النمو الأخرى، التي تتضمّن صناديق النمو المعتدل، والنمو المعتدل/ المرتفع، وصناديق النمو المرتفع، والتي تسلط الضوء على مشاركة الموظفين الفردية ودورهم الفعّال في ما يتعلّق بالادخار والتخطيط المالي.