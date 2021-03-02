شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. مسرح ياباني يبتكر طريقة عرض جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو- رويترز)

تخفت الأضواء كما يحدث في بداية أي عرض مسرحي، فيميل المشاهدون إلى الأمام لينظروا من فتحات تشبه فتحات صناديق البريد في باب يفصلهم عن خشبة المسرح، ويبدأ العارضون في الرقص. توصل مسرح «مون لايت موبايل» للرقص الياباني المعاصر إلى وسيلة مبتكرة كي يستعيد الجماهير لعروضه مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي. ويجلس المشاهدون على الكراسي دون مسند للظهر داخل كبائن صغيرة منفصلة تحيط بمنصة العرض ولكل منها حاجز فيه فتحة تشبه فتحات صناديق البريد يتابعون منها الراقصين. وقال نوبويوشي آساي المدير الفني بالمسرح ومصمم الرقصات: «ابتدعنا فتحات صغيرة تشبه فتحات صناديق البريد»، مشيراً إلى أن تضييق مجال الرؤية يسمح للمشاهدين بالانغماس أكثر في العرض. وبدأ المسرح في تطبيق الفكرة في ديسمبر/كانون الأول بعد إلغاء أغلب عروضه في العام الماضي بسبب فيروس «كورونا». ومنذ ذلك الحين، بيعت جميع تذاكر 12 عرضاً قدمها بالطريقة المبتكرة.