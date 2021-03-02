شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قضائي يمنح دوقة ساسكس تعويضاً من صحيفة «انتهكت» خصوصيتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

منحت محكمة في لندن ميجان دوقة ساسكس البريطانية 450 ألف جنيه إسترليني (630 ألف دولار)، الثلاثاء، كتعويض مؤقت عن مصاريفها القضائية بعد أن كسبت دعوى انتهاك الخصوصية ضد صحيفة «ميل أون صنداي» التي نشرت أجزاء من رسالة كتبتها إلى أبيها. وحكم قاض في المحكمة العليا بلندن الشهر الماضي، بأن الصحيفة انتهكت خصوصية ميجان، كما انتهكت حقوق النشر الخاصة بها بنشر أجزاء من الرسالة المؤلفة من خمس صفحات التي كتبتها إلى أبيها توماس ماركل الذي اختلفت معه عشية زفافها إلى الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث. وجاء حكم القاضي مارك واربي لصالح ميجان دون محاكمة، قائلاً: «إن الموضوعات كانت انتهاكاً واضحاً للخصوصية بعد أن جادلت الصحيفة بأن الدوقة كانت تعتزم نشر محتويات الرسالة وأن النشر جاء في إطار استراتيجية إعلامية». وفي جلسة، الثلاثاء، رفض واربي التصريح للصحيفة بالطعن على القرار، قائلاً: إنه لا يرى أي احتمال حقيقي، لأن تتوصل محكمة الاستئناف لنتيجة مختلفة. ومع ذلك فإن بوسع الصحيفة التقدم مباشرة بالطعن إلى المحكمة.