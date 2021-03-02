الزمالك يندد بسؤال: ماذا لو توفي أشرف بن شرقي؟

القاهرة: ”الخليج 365”

استنكر نادي الزمالك واقعة امتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج، بعدما تم ذكر مهاجم «الأبيض» المغربي أشرف بن شرقي في مثال استرشادي خلال أحد الامتحانات. وجاء في امتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج افتراض إصابة بن شرقي بفيروس كورونا ووفاته، ليمتحن الطلاب في الإجراءات الخاصة بنقل الميراث لأسرته. وأصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز بياناً جاء فيه: «تستنكر اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الواقعة المؤسفة التي شهدتها كلية الحقوق بجامعة سوهاج؛ حيث عمد الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي، على استفزاز جماهير الزمالك بوضع سؤال بامتحان يسيء للاعب المغربي أشرف بن شرقي في واحدة من أبشع صور التعصب البغيض؛ حيث نسج قصة خيالية بإصابة اللاعب بفيروس كورونا ووفاته وادعاء أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة». وأضاف البيان: «تؤكد اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق النادي وجماهيره ومنتسبيه، ومن بينها تقديم بلاغ للنائب العام وكذلك مخاطبة وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المسؤول عن تلك الواقعة». كما أصدر الزمالك بياناً صحفياً حيال ما تردد عن اتجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري، لكرة القدم بتعليق المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للأندية المشاركة ببطولة الدوري الممتاز. وجاء في البيان: «بالإشارة إلى التقارير الواردة والخاصة باتجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعليق المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للأندية المشاركة ببطولة الدوري الممتاز وتحمل الأندية تكاليف إجراء هذه المسحات بمعرفتها قبل المباريات، فإن إدارة نادي الزمالك تخاطب الجهات المسؤولة بالتدخل للحفاظ على جميع عناصر اللعبة في ظل جائحة كورونا. وتحذر إدارة الزمالك من عواقب سيئة جراء قرار اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في ظل عدم وجود ضوابط لمعايير تلك المسحات كما كان متبعاً من قبل مما يضع جميع الأندية (حتى الملتزمة منها بإجراء المسحات) تحت وطأة الإصابة نتيجة المخالطة للأندية غير الملتزمة بإجراء المسحات».

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