شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتطلع إلى «ريمونتاردا» أمام إشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، أنه واثق في قدرة فريقه على تحقيق «ريمونتادا» ضد إشبيلية، في مباراة إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، الأربعاء. وكان برشلونة خسر ذهاباً 2-صفر، لكن فوزه على إشبيلية السبت الماضي في الدوري بنتيجة 2-صفر، جعله يسعى إلى تحقيق «ريمونتادا». وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «لا يوجد أي شيء مستحيل، بعد نتيجة لقاء إشبيلية في الدوري، نحن واثقون من قدرتنا على الانتصار، وعلى الرغم من خسارتنا في الذهاب بهدفين فإن علينا الرد». وفي حين غاب أراخو عن التدريبات ظهر بيدري بعدما كان أصيب في لقاء إشبيلية في الدوري، وذكرت وسائل إعلام أنه قد يغيب لمدة أسبوع على الأقل، لكن كومان قال: هناك أشياء يصعب شرحها، لقد فوجئت بعودة بيدري؛ حيث قام بتدريب فردي (أمس) واليوم تدرب من دون مشاكل، ويمكن أن يتواجد في القائمة. ووجه رسالة للاعبين، وقال: نعلم أن الخسارة في الذهاب بهدفين نتيجة سيئة للعودة، لكن لدينا فرصنا، وأظهرنا أننا فريق جائع، ونحن بحاجة إلى مزيد من الفاعلية التي أظهرناها.