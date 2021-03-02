شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب قرار متوقع من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.



وأبقى البنك المركزي اليوم على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، وهي خطوة اتفقت مع التوقعات، في إطار جهود البنك المركزي لمكافحة تجاعيات فيروس كورونا.



وذكر رئيس البنك المركزي "فيليب لو" في بيان بأن الأجور والضغوط التضخمية ستظل باهتة على الأرجح، ومن غير المتوقع حدوث تغير كبير يستدعي رفع الفائدة من المستويات الحالية قبل عام 2024، أي عند حدوث تغير في معدل التضخم وارتفاعه إلى النطاق بين 2% و3%.



ويرى "لو" أن التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا لا يزال مستمرا وأن الاقتصاد الأسترالي في حالة جيدة.



وتعهد "لو" باتخاذ البنك المركزي الأسترالي سياسة نقدية داعمة للتعافي والنمو في مواجهة آثار الجائحة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 1711 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7821، وسجل أعلى سعر عند 0.7825 في حين سجل أقل سعر عند 0.7763.