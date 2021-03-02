شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك الرياض تبحث توزيعات نقدبة بـ 1.5 مليار ريال في 23 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 23 مارس الجاري، لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بقيمة 1.5 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن حصة السهم ستبلغ 50 هللة، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 3 مليار سهم.

وحسب بيان البنك، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021.

هذا وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وكان بنك الرياض قد حقق صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 6.2 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23.8%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الأئتمان والموجودات المالية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الاسثمارات.

كذلك بلغ صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نحو 2 مليار ريال سعودي مقارنة ب 970 مليون ريال سعودي للعام 2019.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الاخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة،قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات.