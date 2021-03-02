شكرا لقرائتكم خبر الكهرباء تعرض 336 فرصة استثمارية في الصناعة والخدمات المساندة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت إلى أن لديها حوالى 336 فرصة تتوزع إلى 250 فرصة استثمارية للصناعات الكهربائية و86 فرصة في الخدمات المساندة لها، يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال توطينها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية، بنسبة تصل إلى 10%، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، لزيادة المساهمة في رفع المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.
وأوضحت خلال ندوة عقدتها أمس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وبالتنسيق مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME)، أنها طورت في إطار استراتيجيتها عددا من مبادرات وبرامج توطين الصناعات الكهربائية، التي تستهدف نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.
وعرضت السعودية للكهرباء، خلال الندوة التي جاءت بعنوان (برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية وآليات التسجيل والتأهيل في السعودية للكهرباء)، عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، مع مجموعة من الشركات اليابانية، بحضور عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.
واستعرض خلال الندوة التي قدمها محلل تطوير الأعمال في السعودية للكهرباء المهندس مهند المالكي، الفرص الاستثمارية للصناعات الكهربائية، وآليات التسجيل والتأهيل، كما سلطت الشركة الضوء على برنامج التوطين (بناء) لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، والأهداف التي تطمح (السعودية للكهرباء) إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية، مشيرة إلى أن الندوة تهدف أيضا إلى تعزيز سلاسل الإمداد للشركة، وجلب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.
الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء:
- 250 فرصة للصناعات الكهربائية
- 86 فرصة في الخدمات المساندة
- تقديم ميزة تنافسية 10% لتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء تعرض 336 فرصة استثمارية في الصناعة والخدمات المساندة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.