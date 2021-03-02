الكهرباء تعرض 336 فرصة استثمارية في الصناعة والخدمات المساندة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن دعم وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الكهربائية في المملكة، يأتي في مقدمة أهدافها وتطلعاتها.

وأشارت إلى أن لديها حوالى 336 فرصة تتوزع إلى 250 فرصة استثمارية للصناعات الكهربائية و86 فرصة في الخدمات المساندة لها، يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال توطينها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية، بنسبة تصل إلى 10%، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، لزيادة المساهمة في رفع المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

وأوضحت خلال ندوة عقدتها أمس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وبالتنسيق مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME)، أنها طورت في إطار استراتيجيتها عددا من مبادرات وبرامج توطين الصناعات الكهربائية، التي تستهدف نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.

وعرضت السعودية للكهرباء، خلال الندوة التي جاءت بعنوان (برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية وآليات التسجيل والتأهيل في السعودية للكهرباء)، عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، مع مجموعة من الشركات اليابانية، بحضور عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.

واستعرض خلال الندوة التي قدمها محلل تطوير الأعمال في السعودية للكهرباء المهندس مهند المالكي، الفرص الاستثمارية للصناعات الكهربائية، وآليات التسجيل والتأهيل، كما سلطت الشركة الضوء على برنامج التوطين (بناء) لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، والأهداف التي تطمح (السعودية للكهرباء) إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية، مشيرة إلى أن الندوة تهدف أيضا إلى تعزيز سلاسل الإمداد للشركة، وجلب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.

الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء:

