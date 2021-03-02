شكرا لقرائتكم خبر «واعد» و«وادي طيبة» يتعاونان لدعم الشركات الناشئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت (واعد)، ذراع أرامكو السعودية لريادة الأعمال، مذكرة تفاهم مع شركة (وادي طيبة)، وهي مركز سعودي ناشئ للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطوير المنتجات والخدمات باستخدام تقنية البلوك تشين، وتهدف الشراكة إلى دعم الشركات الناشئة في المدينة المنورة. وبموجب الاتفاقية، سيقوم صندوق رأس المال الاستثماري واعد، (واعد فنتشرز)، بفحص مشاريع (شركة وادي طيبة) الناشئة من أجل حاضنات واستثمارات محتملة.

وصممت الاتفاقيات التي وقعها حفل افتراضي المدير التنفيذي لـ(واعد) المهندس وسيم بصراوي والرئيس التنفيذي لـ(وادي طيبة) الدكتور جابر المطيري، بهدف تقاسم الفرص والموارد وتنمية رواد الأعمال الذين يمتلكون المنتجات والحلول التي من شأنها سد الفجوات في الاقتصاد السعودي. وتأسست (شركة وادي طيبة) في عام 2008، وأطلقت أول مختبر لتطوير البلوك تشين في منطقة المدينة المنورة في عام 2018.

وستعمل مذكرة التفاهم مع (واعد) على رعاية وربما تمويل بعض من الشركات الـ 16 الناشئة النشطة في (شركة وادي طيبة)، بما في ذلك خمس تطبيقات بلوك تشين. والبلوك تشين هي وسيلة لا مركزية لتنظيم المعلومات والخدمات وتمنح المستخدمين المزيد من التحكم في البيانات. وعممت هذه التقنية بواسطة بيتكوين، وهي العملة المشفرة التي تستند إلى مبادئ البلوك تشين. وتركز الشركات التكنولوجية الناشئة الأخرى التابعة لـ(شركة وادي طيبة) على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز الافتراضي والتجارة الالكترونية والرعاية الصحية وحلول البيع بالتجزئة.

وتعتبر (شركة وادي طيبة) مركزا لأعمال البحث والتطوير في مجال العملات المشفرة. أما Nisbah Capital، فهي واحدة من الشركات الناشئة التابعة لـ(شركة وادي طيبة)، وتعد من الشركات الناشئة المختصة في تطوير التطبيقات التجارية التي تعتمد على أنظمة البلوك تشين الشهيرة مثل Tezos، والتي تستخدم في تطوير العملات المشفرة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم شركة (واعد فنتشرز) بالتنسيق مع (شركة وادي طيبة) من أجل فحص وتقييم الشركات الناشئة التي تعمل على زيادة رأس المال الاستثماري أو تمويل القروض، وستقدم الحاضنات الافتراضية والإرشادات الضرورية لرواد الأعمال، كما ستربطهم بالنظام البيئي للابتكار في (واعد). أما شركة وادي طيبة، فتتيح المجال أمام الفرص الواعدة للتمويل إلى جانب توفيرها مساحة عمل مشتركة مخصصة لرواد الأعمال.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستمر (واعد) بتوسيع النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة من خلال التحالفات. وقد وقعت (واعد) في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم مع (نماء المنورة)، الوكالة المعنية بالتنمية الاقتصادية في منطقة المدينة المنورة، كما وقعت في نوفمبر مذكرة تفاهم مع (عقال)، وهي شبكة رائدة تعمل في مجال ترتيب ملتقيات الاستثمارات الرقمية للمستثمرين المحتملين (Angel Investors) في المملكة والبحرين.