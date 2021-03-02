إلغاء إدراج أسهم سوليدرتي في السوق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أنه تم إلغاء إدراج أسهم «سوليدرتي السعودية للتكافل» في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الاثنين 1 مارس 2021.

وأعلنت شركة سوليدرتي تكافل عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين فيما يخص صفقة اندماجها مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني بنهاية يوم الجمعة 26 فبراير 2021، وعدم وجود أي اعتراضات قائمة من قبل دائني شركة سوليدرتي تكافل.

وأشارت إلى أن قرار الاندماج بينها وبين شركة الجزيرة تكافل أصبح نافذا، وعليه فقد انقضت شركة سوليدرتي تكافل وانتقلت جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل، كونها الشركة الناشئة من الاندماج.

وأوضحت سوليدرتي في بيان سابق لها على «تداول»، أنها استلمت اعتراضين مختلفين من دائنيها، فيما يتعلق بمطالبتين قائمتين قد تم رفع دعاوى قضائية بشأنهما مسبقا، ويتم حاليا انتظار الحكم النهائي في هذه الدعاوى من قبل المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أنه بما أن المسؤولية النهائية لها فيما يتعلق بهاتين الدعووين لا تزال خاضعة للأحكام القضائية النهائية من قبل المحاكم المختصة، فإن هذه الالتزامات والديون المحتملة ليست مستحقة حاليا، وهي كحد أقصى عبارة عن ديون آجلة وفقا لأحكام المادة الـ193 من نظام الشركات.

وذكرت أن شركة الجزيرة تكافل، ووفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية لها في تاريخ 26 يناير 2021، قد قامت بتقديم تعهد وإقرار خطي بتحمل كل المسؤولية لتسوية هذه الديون الآجلة والمحتملة على شركة سوليدرتي تكافل، وذلك في حال أصبحت هذه الديون مستحقة في المستقبل.

وأفادت بأنه نتيجة لصفقة الاندماج ستلغى جميع أسهمها وستقوم شركة الجزيرة تكافل عن طريق زيادة رأسمالها بإصدار 12.07 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهميها المقيدين في سجل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول بتاريخ 25 فبراير 2021.