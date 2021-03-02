شكرا لقرائتكم خبر «مسار إكسبرس» لتتبع حالة شحنات التجارة الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجمارك السعودية بالتعاون مع منصة فسح خدمة (مسار إكسبرس) التي تتيح لعملاء التجارة الالكترونية النقل السريع والبريد السريع من شركات وأفراد إمكانية التعرف على الحالة الجمركية للشحنات والاطلاع على الرسوم الجمركية الخاصة بها أيا كانت الشركة الناقلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للجمارك السعودية بدر الربدي، أن الجمارك تهدف من إطلاق هذه الخدمة إلى توفير الشفافية مع العملاء من خلال تسهيل الخدمات المقدمة في التجارة الالكترونية بحيث يتمكن العميل من التحقق من حالة الشحنة والاطلاع على مراحل حركة الشحنة داخل المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أن الخدمة متاحة عبر تطبيق منصة فسح والموقع الالكتروني للمنصة.

وبين الربدي أن الجمارك من خلال هذه الخدمة تسعى إلى مواكبة نمو التجارة الالكترونية وانتشارها السريع، وتعدد قنواتها ومصادرها، واختلاف سبل التواصل مع العملاء حول العالم، وذلك من خلال تيسير وتطوير إجراءات التجارة الالكترونية، مشيرا إلى أنه من أبرز الإجراءات التطويرية في هذا الجانب هو إنشاء إدارة مستقلة معنية بالتجارة الالكترونية؛ لمعالجة التحديات والعقبات الخاصة من خلال تعزيز التواصل والتعاون مع جميع أصحاب العلاقة بالتجارة الالكترونية من شركات النقل السريع المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق ضوابط لائحة نقل الطرود البريدية، كما تسعى الجمارك من خلال هذه الخدمة إلى التعاون مع بعض المواقع الالكترونية من خلال شركات النقل السريع بما يحقق التعرف على ضوابط استيراد السلع وتصنيفها ونسبة الرسوم الجمركية، إذ يسهم ذلك في تحقيق انسيابية وسرعة ومرونة فسح واردات التجارة الالكترونية، إضافة إلى إتمام عملية الربط الالكتروني بين شركات النقل السريع ومنصة فسح، الأمر الذي أسهم في سرعة الفسح واستهداف المواد المخالفة ورفع كفاءة ضبط تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة.

وأفاد الربدي بأن الجمارك لا تزال تسعى إلى تطوير خدماتها المقدمة لهذا القطاع المهم بتعدد الشركات الناقلة وكذلك النمو السريع على مستوى العملاء المستخدمين للتجارة الالكترونية.

وتشير إحصائيات الجمارك إلى أنها أنهت خلال العام الماضي إجراءات نحو 2.2 مليون بيان جمركي بزيادة تقدر بنحو 65% عن عام 2019م الذي أنهت فيه الجمارك السعودية إجراءات أكثر من 1.3 مليون بيان جمركي.