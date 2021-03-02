الاقتصاد

«الأوراق المالية» توافق على تحويل سندات «مراس» في «دي إكس بي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
قالت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» إن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت شهادة بتاريخ 25 فبراير 2021 (بتاريخ نفاذ في نهاية يوم العمل 28 فبراير 2021) تؤكد بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الشركة، الموافقة على زيادة رأس المال من 7.99 مليار درهم إلى 9.42 مليار درهم من خلال تحويل سندات الشركة القابلة للتحويل الصادرة إلى شركة «مراس للوجهة الترفيهية» وشركة مراس القابضة إلى 1.429 مليار سهم بقيمة درهم واحد لكل منها في رأس مال الشركة. وأضافت الشركة في تنويه لها على سوق دبي المالي، أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة ليعكس زيادة رأس المال؛ وذلك بتعديل المادة (5/1) من النظام الأساسي للشركة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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