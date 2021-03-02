شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الطاير: مساعدة المجتمعات التي تعاني ندرة المياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»: «يعد اليوم العربي للمياه مناسبة لتسليط الضوء على المساعي النبيلة الهادفة إلى توفير المياه النظيفة والآمنة للمحتاجين والمحرومين حول العالم، كما أنه فرصة لاستذكار مآثر وإنجازات رائد العمل الإنساني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ حيث أسهمت مبادراته النوعية في تحسين حياة الملايين في شتى أنحاء العالم، وفي إرساء الدعائم والمبادئ السامية التي تسير عليها القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الدول الأكثر عطاء وتطوعاً حول العالم». وأضاف: «تشكل مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، رافداً مهماً لجهود الدولة في مجال العمل الإنساني من خلال المشاريع والمبادرات التي تطلقها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً؛ بهدف مساعدة المجتمعات التي تعاني ندرة وتلوث المياه».