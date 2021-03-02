شكرا لقرائتكم خبر عن "الاقتصاد ببساطة" يكشف إزاى تحصل على 30% من مرتبك مقدما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع، حلقة اليوم الثلاثاء 2-3 -2021 حلقة عن كيفية حصول العاملين بالحكومة على 30% من مرتبه مقدما، وذلك من خلال الخدمة التي يقدمها كارت ميزة.

وقال يعقوب إن هذه الخدمة تأتى في إطار المبادرة التي أطلقها المجلس القومى للمدفوعات مع بداية 2020، حيث سيتم تحويل 6 ملايين بطاقة مع نهاية 2021، حيث أنه من ضمن المزايا التي ستضمنها المبادرة أنه يمكن للموظف الحصول على 30% من المرتب مقدما، وذلك من خلال شراء السلع والخدمات، حيث يجوز للموظف أن يشترى بعض السلع من خلال مرتب الشهر القادم ، يمكن تسديد تلك المديونية على مدار 6 أشهر دون فوائد، مؤكدا أن السحب النقدى غير متاح.