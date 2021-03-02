شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يواصل الصعود مع توقعات بقوة الطلب من شركات السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التوقعات باستمرار قوة الطلب على المعدن الصناعي من جانب شركات السيارات، وذلك رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتتسابق الشركات في قطاع السيارات من أجل الفوز بنصيب الأسد من سوق المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات.



يأتي ذلك في ظل جهود مكافحة التغيرات المناخية ومحاولة السيطرة على انبعاثات الكربون من عوادم السيارات.



هذا، ويعد النيكل من بين المعادن الواعدة التي تنظر إليها صناعة السيارات بقوة من أجل استخدامه في صناعة البطاريات.



وتحدث المدير التنفيذي لصناعة السيارات الكهربائية "تسلا" الملياردير "إيلون ماسك" عن النيكل ويعتبره الحصان الأسود في صناعة البطاريات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.03 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 18650.9 دولار للطن.