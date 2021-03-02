شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية تعيد ضم إعمار مولز مقابل 0.51 سهم جديد لكل سهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة إعمار العقارية على عملية الاندماج المزمع اتمامها بين كل من الشركة وإعمار مولز عن طريق الضم وذلك من خلال إصدار وتخصيص 0.51 سهم جديد في الشركة للمساهمين في شركة إعمار مولز باستثناء الشركة، وذلك مقابل كل سهم 1 من أسهم إعمار مولز "الاندماج" وذلك بناء على تقرير التقييم المعد من المقيم المستقل، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وإعمال إعمار مولز بعد إتمام عملية الاندماج، وتحويلهم لصالح شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق المملوكة بالكامل بالشركة، وسيتم عرض الاندماج وإعادة الهيكلة على اجتماع الجمعية العمومية يوم 7 أبريل بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما أعلنت إعمار العقارية عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الثلاثاء 2 مارس/آذار، والتي تضمنت مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 716 مليون درهم، بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للهم الواحد.