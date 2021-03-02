«الكايت سيرف» تجتذب السائحين إلى شواطئ أم القيوين

باتت «الكايت سيرف» أو ركوب الأمواج اليوم واحدة من أهم الألعاب المائية المنتشرة على شواطئ الإمارات. الرشاقة والاستعداد البدني واللياقة الذهنية من بين أهم شروط من يرغب في ممارستها فهي مزيج من عدة رياضات بحرية وجوية متكاملة عنوانها الإثارة. ويزخر شاطئ أم القيوين بالعديد من الأشخاص الذين يركبون الأمواج خاصة من السائحين باستعمال لوحة تزحلق مشدودة بحبال إلى طائرة شراعية تلعب دوراً عبر تحكم في الطائرة الشراعية وتوجيهها، إذ يقوم اللاعب بحركات بهلوانية كالقفز والارتفاع بعدة أمتار لتشد أنظار المشاهدين. كما يتدرب الكثير من راكبي الأمواج على ركوب الأمواج بالجري على الشاطئ وبركوب الأمواج بالطفو عليها بالجسم، وحتى يمكنهم ذلك عليه أن ينتظروا حتى تبدأ موجة عالية في التحرك باتجاه الشاطئ ثم يقومون بأداء ما يعرف برفسة المقص في اتجاه الشاطئ. ويعتبر مركز الكايت بيتش في أم القيوين واحداً من أهم أماكن ممارسة تلك الرياضة. وهو عضو في برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب أحد البرامج الداعمة التي أولت مشاريع المواطنين وفئة الشباب خاصة المساندة بدايةً من إعداد دراسات الجدوى وتخطيط المشروع حتى ترويج المنتج. وأوضح سلطان محمد العظم صاحب المركز أن الكايت بيتش أم القيوين أول مركز تدريبي وترفيهي في رياضة التزلج على الماء والتجديف الواقف بالإمارات وهو يجتذب الكثيرين من محبي اللعبة خاصة من جانب الممارسين والسائحين الذين تستهويهم اللعبة وتعد على رأس زيارتهم للشاطئ ونوّه بأن لعبة الكايت سيرف عبارة عن ركوب أمواج البحر بواسطة لوح مصنوع من مادة خاصة تسمح بالتزحلق فوق الماء بسلاسة وهي من أكثر الرياضات البحرية نمواً وانتشاراً، وأهم فوائدها للممارس تنشيط جميع العضلات بالجسم. ويرى أن هذه الرياضة أنعشت السياحة على شواطئ الإمارة، إذ يمكن لراكب الأمواج مشاهدة الشواطئ من أعلى والاستمتاع بجمال الطبيعة والمياه الزرقاء الصافية. وقال العظم إن الأدوات التي تستخدم لممارسة ركوب الأمواج بسيطة لكن الطائرة الشراعية تعتبر شيئاً أساسياً لممارسة التزلج، مشيراً إلى أن الطائرة الشراعية تأتي مختلفة الأحجام لكن النوع الأكثر استعمالاً هو القابل للنفخ الذي يساعد ممارس ركوب الأموج على سهولة السيطرة والتحكم بالطائرة بفعل خفة وزنها. ويضاف إلى الطائرة الشراعية لوح التزلج وهو ثنائي الاتجاه ويمكن ارتداؤه بسهولة، ويعتبر الحزام هو آخر الأدوات لربط المتزلج بالطائرة. وأوضح أن ركوب الأمواج بواسطة الشراع تعتبر من الرياضات المحببة للصغار قبل الكبار، وهي رياضة سهلة إذا تم الالتزام بقوانين السلامة. وتسهم رياضة ركوب الأمواج في جذب السياح إلى إمارة أم القيوين لخوض هذه التجربة الفريدة من نوعها على الشواطئ الساحرة للإمارة مع وجود المدربين والمختصين بهذه الرياضة في مركز الكايت بيتش.(وام)

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