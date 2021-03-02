الشامسي يتوج الفائزات في بطولة اللياقة والتحدي بشرطة الشارقة

توّج اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الفائزات في بطولة اللياقة والتحدي في نسختها الأولى، للعنصر النسائي من منتسبات شرطة الشارقة، مشيداً بكفاءة المشاركات في المنافسة، والتي أفرزت مهارات عالية في مستوى اللياقة البدنية وقوة التحمل وموجهاً بضرورة الحرص على الجاهزية التامة والمحافظة على اللياقة البدنية العالية التي يتمتعن بها، والعمل الدائم على رفع مستوى الأداء، سعياً للنهوض بالعناصر الرياضية الشرطية بما يكفل تحقيق التطور الرياضي للعنصر النسائي بشرطة الشارقة.

جاء ذلك خلال حضور قائد عام شرطة الشارقة فعاليات بطولة اللياقة والتحدي التي شاركت فيها أكثر من 30 متسابقة من منتسبات القيادة، ونظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة بنادي ضباط شرطة الشارقة بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والمديرين العامين وعدد من مديري الإدارات والضباط من منتسبات القيادة.

واشتملت البطولة ثلاث مسابقات للعنصر النسائي تتمثل في مسابقة القوة والتحدي ومسابقة الجري ومسابقة المشي، حيث حققت المركز الأول خديجة إبراهيم سرور من إدارة الشؤون المالية، وجاءت شيخة خالد المازمي من إدارة الموارد البشرية في المركز الثاني، وحصلت على المركز الثالث فاطمة خالد من إدارة المنافذ والمطارات.

وفي مسابقة الجري حققت المركز الأول خديجة إبراهيم سرور من إدارة الشؤون المالية وجاءت يسرى جمعة القريشات من إدارة المختبر الجنائي بالمركز الثاني،وحصلت على المركز الثالث مريم المعمري بالإدارة العامة للعمليات الشرطية.

أما في مسابقة المشي، حققت المركز الأول خديجة إبراهيم سرور من إدارة الشؤون المالية وجاءت إيمان عيسى إسماعيل عيسى من إدارة المنطقة الشرقية بالمركز الثاني، وحصلت على المركز الثالث سوسن أحمد رمضان الزرعوني من إدارة الشؤون المالية.

وفي الختام كرّم قائد عام شرطة الشارقة مساعد أول شيخة سعيد بن ثالث على الروح الرياضية العالية والعزيمة والإصرار التي تميزت بها خلال فترة التمارين الرياضية.

وأشار الرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة إلى أن البطولة جرى تنظيمها وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، مع الأخذ في الاعتبار مسافة الأمان للحفاظ على سلامة المتسابقين إلى جانب إجراء الفحوص الطبية لكوفيد 19 قبل بدء المنافسات، لضمان السلامة الصحية للمنتسبات... موضحاً أن البطولة تضمنت مجموعة من التحديات التي تختبر القوة البدنية والذهنية للمتنافسات، إضافة إلى اختبار مهارات اللياقة البدنية لهن، بما ينعكس إيجاباً على المنتسبات ونموذجاً للتحدي والإصرار من خلال مشاركتهن في العديد من الفعاليات والمنافسات الرياضية.(وام)