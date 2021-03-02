شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على المقترح الإماراتي السعودي بشأن الأمن الغذائي المائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وافق المشاركون في الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية الذي عقد عن بعد، بمشاركة ممثلين عن مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المقترح المقدم من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع الأمن الغذائي الذي حمل عنوان «التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستدامة في مجال الأمن الغذائي خلال الأزمات والطوارئ»، وذلك بعد أن تم دمجه مع مقترح موضوع «الأمن المائي» المقدم من قبل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة. مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع الذي نظمته الشعبة البرلمانية البحرينية عضوا اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وخلفان راشد النايلي ألشامسي عضو مجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما شاركت عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي نيابة عن الأمين العام للمجلس.