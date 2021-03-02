وزيرة الهجرة المصرية: أولويتنا حماية مواطنين بالخارج من الاستقطاب

القاهرة- ”الخليج 365”:

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الحفاظ على الشباب من الاستقطاب في الخارج، من أهم أولويات الوزارة، مؤكدة أن هذه الحماية تقع ضمن الحقوق الأساسية للمصريين الموجودين بالخارج. وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الاثنين، برئاسة طارق رضوان، أن حقوق الإنسان تمثل للوزارة، ضرورة حماية المصريين بالخارج، من أي ضرر يلحق بهم، وكذلك العمل على تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم المختلفة. وقالت إن الحفاظ على كافة حقوق المصريين بالخارج من أساسيات حقوق الإنسان المصري، التي تسعى الوزارة على تحقيقها، من خلال ملفات عمل متعددة تستهدف الوصول لمختلف شرائح المصريين بالخارج. وأوضحت الوزيرة أن الحفاظ على أجيالنا الناشئة بالخارج، وتعزيز روح الانتماء والوطنية في نفوسهم، يعد محوراً مهماً من حقوقهم، مشددة على أهمية العمل على احتواء هذه الفئة الهامة، لأنها معرضة بشكل مستمر لمحاولات استقطاب متعددة، في مجتمعاتهم بالخارج. وأشارت إلى أن الوزارة نظمت نحو 25 ملتقى لشباب الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، تضمن التعريف بالأمن القومي، وتسليط الضوء على تحديات الدولة المصرية، خلال الوقت الراهن، ومشاركة هذه الفئة في الدفاع عن مصر خارجياً أمام محاولات تصدير صورة مغلوطة عن مصر بالخارج، هذا إلى جانب إطلاق الوزارة مركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج، للاستفادة من طاقاتهم وربطهم بوطنهم، بجانب إطلاق مبادرة «اتكلم عربي»، للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وتعزيز روح الانتماء في نفوس الأجيال الناشئة. وأكدت أن الوزارة تسعى دائماً لتضافر الجهود مع أعضاء مجلس النواب، للتعاون في تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وتحقيق الكفاية الاتصالية مع كافة الجاليات بالخارج، مع إيجاد سبل التعاون للتعامل مع أية مشكلات قد تواجههم في أي من الدول. وقالت الوزيرة إن قانون الهجرة، الذي تقدمت به الوزارة إلى مجلس الوزراء، يشمل مظلة تأمينية للعمالة بالخارج، تتضمن التعويض عند التوقف عن العمل بداعي الفصل أو الإصابة، بالإضافة إلى إتاحة التأمين على العمالة المصرية بالخارج. وأضافت أن الوزارة عملت على ربط العلماء والخبراء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المختلفة، ولذلك جاء تنظيم «مؤتمر مصر تستطيع».

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