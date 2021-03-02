شكرا لقرائتكم خبر عن موارد الشارقة تعقد ورشة نظام تقييم الأداء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة نظام تقييم الأداء عن بُعد لموظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة.

استهدفت الورشة 92 موظفاً وموظفة من مسؤولي إدارة الموارد البشرية وموظفي الكادر المدني والمسؤولين المباشرين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وموظفي فروع الخدمات المساندة.

هدفت الورشة إلى تعريف الموظفين بمفهوم نظام الأداء ومراحل نظام التقييم، وكيفية تحديد الأهداف السنوية والكفاءات السلوكية وفقاً للمستويات، وما هو دور المسؤول المباشر في عملية التقييم، وفقاً لسلم التقييم في نظام تقييم الأداء.