اخبار اقتصاد اليوم.. الحكومة تتابع خطة توصيل الغاز لـ 1.2مليون وحدة سكنية

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 3-2-2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات الخليج 365، أبرزها خطة الحكومة لتوصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية وقرى حياة كريمة.

ويستعرض ”الخليج 365” خلال التقرير التالى أبرز أخبار الاقتصاد اليوم...

الحكومة تتابع خطة توصيل الغاز لـ 1.2مليون وحدة سكنية وقرى حياة كريمة

عقدت الحكومة اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل في محافظات الجمهورية.

وتابعت الحكومة خلال الاجتماع معدلات التوصيل الحالية ضمن الخطة الجارى تنفيذها خلال العام المالي 2020 /2021 لتوصيل الغاز الطبيعى الي نحو 1.2 مليون وحدة سكنية، حيث تمضي الخطة بمعدلات تنفيذ متميزة تفوق المخطط سواء في مجال تحويل الوحدات السكنية لاستخدام الغاز الطبيعى او مد شبكات جديدة للغاز بالمناطق المستهدفة.

كما استعرض الاجتماع خطة العمل لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة) لتطوير القري والنجوع الاكثر احتياجا والخطوات المتخذة لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بهذه القري و التنسيق الجاري لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقري التي لم يدخلها، واكد الملا ان مشروعات توصيل الغاز الطبيعى تعد من اولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القري وتوفير خدمات حضارية لسكانها.

تنمية المشروعات: تمويل 1.24 مليون مشروع متناهى الصغر خلال 6 سنوات بـ13.5 مليار جنيه

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أنه نجح بداية من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2020 في تمويل 1.24 مليون مشروع متناهى الصغر بإجمالى 13.5 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 1.613 مليون فرصة عمل.

وجاء ذلك في بيان للجهاز اليوم، أعلن فيه تكريم نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من بين أكثر 50 شخصية نسائية تأثيرا في الاقتصاد المصري لعام 2020 خلال فعاليات مؤتمر "قمة مصر للأفضل" الذى تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الجهاز بجهود نيفين بدر الدين في تطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر بالجهاز ونجاحها في جذب عدد كبير من الجهات المانحة لتوفير التمويل الضروري لنمو هذا القطاع بالإضافة إلى التوسع في عدد البنوك والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز مما ساعده في الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا لتحسين مستوى معيشتهم وإيجاد فرص عمل مستقرة من خلال المشروعات متناهية الصغر .

الرقابة المالية تسمح لشركات التخصيم بتمويل شراء الأسهم بالهامش

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس الإدارة على استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك بالسماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم، الثلاثاء، إن تلك الخطوة تأتى في إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، وأن قرار الهيئة الصادر رقم (25) لسنة 2021 قد تضمن في مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاول شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، جاء في مقدمتها الإلتزام بمزاولة النشاط وفقا لأحكام الباب الثالث( الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم (176) لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.

البريد يصدر طابعا تذكاريا لمرور 75 عاماً علي العلاقات المصرية الفلبينية





قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن العلاقات بين مصر والفلبين تجمعها العديد من أوجه التعاون وخاصة في مجال السياحة والصناعة والزراعة والمجال الطبي وتبادل الخبرات لذا بادر البريد المصري بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 75 عاماً على العلاقات المصرية الفلبينية وذلك بهدف توثيق العلاقات الدبلوماسية القوية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأضاف الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على اصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الاحداث.

هبوط مؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يفقد 2.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.447 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4389 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2293 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3326 نقطة.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 بالبنوك المصرية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم، بينما انخفض سعر اليورو والجنيه الإسترلينى، حيث سجل سعر اليورو 18.79 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.90 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

بينما ارتفع سعر الدولار اليوم، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك أمام الجنيه المصرى، بمقدار يتراوح ما بين القرش لقرشين، مرتفعا بقيمة قرشين فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر مسجلا 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

أسعار الذهب فى مصر ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 768 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في التعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيهين عند المقارنة بسعر الإغلاق أمس الاثنين، حيث ارتفع الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 766 إلي 768 جنيها للجرام، وذلك مع تغيرات عدة وتذبذب مستمر في سعر الذهب عالمياً آخر 24 ساعة.

وكانت أسعار الذهب تراجعت أمس بختام التعاملات بقيمة 6 جنيهات وذلك مع هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً عند 1715 دولارا، لكن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب الآن إلي 1730 دولار فإن السوق المصري شهد تحركا نحو الارتفاع بقيمة جنيهين، وسط توقعات باستمرار تذبذب أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 658 جنيها.

عيار 21 يسجل 768 جنيها.

عيار 24 يسجل 877.71 جنيه.

أونصة الذهب 1730 دولار.

الجنيه الذهب 6144 جنيها.