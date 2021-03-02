شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تخطط لإعادة الفتح واستئناف السياحة يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت تايلاند حملة #OpenThailandSafely، اليوم الثلاثاء، بدعم من الشركات الكبرى والاتحادات السياحية مدعومة بطلب رسمي للحكومة التايلاندية لإعادة فتح البلاد أمام السياحة اعتبارا من أول يوليو القادم.

وتضمن الطلب المقدم للحكومة التايلاندية، أن موعد إعادة فتح البلاد أمام السياح فى يوليو القادم هو الأنسب لعدة أسباب من بينها أن يكون هناك الوقت الكافي للسلطات الطبية التايلاندية لتطعيم كل من موظفي الخطوط الأمامية في أماكن الضيافة في تايلاند والمواطنين المعرضين للخطر في جميع أنحاء البلاد.

وأكدوا فى طلبهم أنه سيكون تم تطعيم غالبية المواطنين في العديد من أسواق المصدر، ومنح المسافرين الدوليين وقتا لإجراء خطط السفر والحجوزات، وكذلك منح الوقت لشركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وغيرهم لبدء التسويق والمبيعات والاستعداد لبدء العمليات السياحية.

وأشاروا إلى أنه لضمان إعادة فتح تايلاند بشكل آمن، يمكن أن يُطلب من السياح الدوليين تلبية أي ضمانات قد تتطلبها الحكومة التايلاندية، مثل إظهار دليل معترف به رسميا على تلقيح COVID-19 من وطنهم وشراء التأمين الصحي وإظهار دليل على اختبار COVID-19 السلبي في غضون 72 ساعة من المغادرة.

ويشار إلى أن تايلاند استقبلت 39.7 مليون سائح عام 2019 قبل الأزمة وبلغت إيراداتها السياحية بحسب بنك تايلاند حوالي 2.9 تريليون بات تايلاندي (حوالي 96.5 مليار دولار أمريكي)، وإجمالي العمالة التايلاندية في قطاع السياحة والسفر 8.3 مليون.

في عام 2020 ونتيجة لأزمة كورونا انخفض عدد السائحين إلى 6.7 مليون سائح وفقد حوالي 4 مليون مواطن وظائفهم.