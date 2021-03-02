شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة مع ترقب تصويت مجلس الشيوخ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك مع ترقب قرار مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز المالي.



كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على خطة التحفيز المالي المقترحة من جانب إدارة الرئيس "جو بايدن" بضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد.



وينتظر المستثمرون تصويت مجلس الشيوخ على الخطة المقترحة من أجل تطبيقها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



وتلقت وول ستريت أمس دعما قويا من إعلان الجهات الصحية في الولايات المتحدة اعتماد لقاح "جونسون أند جونسون" في الوقاية من فيروس كورونا مشيرة إلى أن اللقاح سيعطى على جرعة واحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 31570 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 3898 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 13535 نقطة.