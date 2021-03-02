توسعات «الجاليريا جزيرة المارية» تستقطب 22 مليون زيارة في 2020

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز «الجاليريا جزيرة المارية»؛ عن تحقيق سلسلة من الإنجازات اللافتة خلال عام 2020. فعلى الرغم من الصعوبات التي نجمت عن تفشي جائحة «كوفيد-19» إلا أن المركز نجح في استقبال أكثر من 22 مليون زائر، إلى جانب تمكنه من إثراء خيارات التسوق لرواده بافتتاح أكثر من 68 متجراً جديداً، كما حقق نمواً مضاعفاً في المبيعات. وجاء هذا الأداء القوي في ظل الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، والتقيد بأعلى معايير الصحة والسلامة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الجاليريا وجهة رائدة للتسوق والترفيه في إمارة أبوظبي.

ونجح «الجاليريا» في تحقيق أهدافه المتعلقة بنسب الإقبال خلال عام 2020، حيث أسهمت العروض القوية والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم تطبيقها، في استقطاب أكثر من 22 مليون زائر. وعلى الرغم من تأثير الإغلاق والقيود الأخرى المتعلقة بالصحة والسلامة، نجح المركز في استقطاب 68 متجراً جديداً بعضها يتواجد لأول مرة في إمارة أبوظبي مثل «آيبركرومبي أند فيتش» و«آيبركرومبي كيدز»، ومكتبة «كينوكونيا»، بالإضافة إلى أول متجر «كيندال + كايلي» في العالم، الأمر الذي يعزز مكانة «الجاليريا» وجهة لأفضل تجارب التسوق الحصرية.

وسيواصل «الجاليريا» إثراء قطاع التسوق والترفيه في المنطقة، من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات وإطلاق العلامات التجارية الجديدة، التي تؤسس أعمالها للمرة الأولى على مستوى المنطقة والعالم.

وسجل «الجاليريا» نمواً مضاعفاً خلال عام 2020، وذلك على الرغم من تأثير الإغلاق وقيود الصحة والسلامة التي فرضت خلال النصف الأول من العام. وقد تواصل هذا المسار الإيجابي حتى نهاية العام مدعوماً بثقة المستهلكين ورواد المركز، وكذلك حرص «الجاليريا» على اعتماد أعلى معايير الصحة والسلامة، إلى جانب البرنامج المتكامل من الحملات الترويجية والعروض المتميزة التي طرحها المركز. وقد شهدت الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2020 (من سبتمبر إلى ديسمبر) أعلى معدل للمبيعات، حيث زادت بنسبة 18% عن مثيلاتها لنفس الفترة من عام 2019.

وقال ديفيد روبنسون، مدير عام «الجاليريا»:«استطعنا في «الجاليريا» وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها العالم خلال عام 2020، تحقيق أداء إيجابي من حيث نمو المبيعات، إلى جانب افتتاح 68 متجراً جديداً تتضمن عدداً من العلامات التجارية التي تؤسس أعمالها لأول مرة في إمارة أبوظبي، لنتمكن بذلك من اختتام عام 2020 بصورة مثالية وبتحقيق نمو مبيعات مضاعف. وقد أظهر هذا الأداء القوي قدرتنا على مواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وجاء تتويجاً لجهودنا المستمرة، بهدف توفير أفضل التجارب والعروض الحصرية لعملائنا، ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح والتميز خلال عام 2021».