شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الطيران الإماراتي يضيف المزيد من الرحلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجل قطاع الطيران في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3% في عدد رحلات الطيران المغادرة والسعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار 2021، وذلك على الرغم من مواصلة القيود على السفر في العديد من دول العالم بسبب «كوفيد-19»

وأظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي» المتخصصة في بيانات رحلات الطيران نمواً في عدد رحلات الطيران المجدولة من مطارات الإمارات، خلال أول أسبوع في مارس/آذار 2021 بنسبة 3.1% لتصل إلى 2555 رحلة، وذلك مقارنة بـ 2478 رحلة طيران في الأسبوع الذي سبقه.

يشار إلى أن عدد الرحلات في هذا الأسبوع تعتبر أعلى مستوى منذ استئناف حركة الطيران في الدولة، وذلك بدعم مواصلة توسع الناقلات الوطنية في استئناف شبكة وجهاتها حول العالم، وزيادة رحلات شركات الطيران الأجنبية.

وبحسب بيانات «إوه إيه جي»، ازدادت السعة المقعدية للرحلات المجدولة من الإمارات بنسبة 3%، بما يعادل 18 ألف مقعد جديد دخل إلى الخدمة، ليصل إجمالي عدد المقاعد الأسبوعية إلى 605612 مقعداً، مقارنة مع 587885 مقعداً في الأسبوع الذي سبقه.

ولا تزال القيود المفروضة على السفر في العديد من أسواق العالم، تحدّ من نمو قطاع الطيران الدولي، مما أدى إلى تراجع عدد الرحلات من الإمارات بنسبة 53% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات سوف تشغل خلال الأسبوع الذي بدأ من 1 مارس نحو 473591 مقعداً على متن رحلاتها الدولية.

وتستحوذ دولة الإمارات على 27% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة للرحلات من منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الطيران الدولي والطيران الداخلي والتي بلغت نحو 2.22 مليون مقعد.

وأظهرت بيانات «أوه إيه جي» تراجعاً في عدد رحلات الطيران من الإمارات خلال شهر فبراير/شباط 2021 بنسبة 7% تقريباً لتصل إلى 9903 رحلات، مقارنة مع 10639 رحلة في يناير/كانون الثاني 2021.

ويأتي هذا التراجع بسبب انخفاض الطلب على السفر الدولي بعد احتفالات رأس السنة الجديدة، والتي شهدت نمواً قوياً في ديسمبر/كانون الأول 2020 لتصل إلى 10301 رحلة طيران.